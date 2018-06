Die palästinensischen Proteste an der Gaza-Grenze halten an. Bei einem Eingreifen israelischer Soldaten wurden zahlreiche Personen verletzt.

Rund 100 Palästinenser sind bei gewalttätigen Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze verletzt worden. Sie seien von scharfer Munition getroffen worden und hätten Tränengas eingeatmet, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag mit. Einem Fotograf der französischen Nachrichtenagentur AFP sei in den Fuß geschossen worden.

Rund 4000 Palästinenser würden an fünf Orten im Gazastreifen an der Grenze zu Israel Reifen verbrennen, teilte die israelische Armee mit. Die Soldaten würden darauf entsprechend reagieren. Zur Verwendung von scharfer Munition wollte sich ein Sprecher zunächst nicht äußern.

Palästinenser lenkten Hunderte Drachen mit brennenden Stofffetzen nach Israel. Diese lösten zunächst allerdings nur kleinere Feuer aus, wie der Sprecher der israelischen Feuer- und Rettungsbehörde mitteilte. ...

