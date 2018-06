Dieses Mal läuft es andersherum, Deutsche Post trägt wenig zur Marktberuhigung bei

Auch wenn der heutige Handelstag als eine weitere Enttäuschung zu verbuchen ist, konnte der DAX zumindest eine wenig erfreuliche Serie beenden.

Das war heute los. Zuletzt sah es im DAX ein ums andere Mal nach dem Beginn einer Erholungsrallye aus. Allerdings ging dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer an verschiedenen Handelstagen jeweils am Nachmittag die Puste aus, so dass die frühen Gewinne wieder abgegeben werden mussten. Nachdem der DAX heute in der Spitze knapp 1,6 Prozent an Wert eingebüßt hatte, wurden die Verluste deutlich verringert.

Für die schlechte Stimmung hatte vor allem die Aussicht auf einen konfliktreichen G7-Gipfel in Kanada gesorgt. Donald Trumps Zollpolitik hat die USA und den Rest des Clubs entzweit. Wir dürfen gespannt sein, ob sich der Handelskonflikt zwischen der EU und den USA weiter hochschaukelt. Dies dürfte darüber mitentscheiden, ob der DAX endlich zu seiner Erholungsrallye kommt.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX lieferte insbesondere die Infineon-Aktie (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) eine positive Performance ab. Der Halbleiterkonzern hatte sich optimistischer zu den Aussichten für das Umsatzwachstum im kommenden Geschäftsjahr geäußert. Bereits im Zuge des jüngsten Quartalsberichts hieß es, dass die Auftragslage derart gut sei, dass man aufgrund von Produktionsbeschränkungen gar nicht sämtliche Aufträge annehmen könnte. Für die Infineon-Aktie ging es heute deshalb in der Spitze um mehr als 2 Prozent nach oben.

