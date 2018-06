(shareribs.com) Frankfurt / New York 08.06.18 - Biotech-Werte zeigten sich im deutschen Handel am Freitag überwiegend leichter. Unter Druck lagen vor allem 4SC und Evotec. An der Wall Street geht es unter anderem für Biogen und Regeneron nach unten. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 12.766 Punkte, wobei es für Vonovia, Henkel und Beiersdorf nach oben ging. Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...