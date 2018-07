Gleich zwei deutsche Biotech-Leader liefern heute News und es ist klar: Hier wird das große Rad geschwungen. Kein Geringerer als der Schweizer Pharma-Riese Novartis (WKN: 904278) steigt bei Morphoys (WKN: 663200) ein. Bei Evotec (WKN: 566480) macht ein Deal mit Bayer (WKN: BAY001) die Musik.

Konkret meldet Morphosys den Abschluss einer weltweiten Exklusiv-Vereinbarung mit Novartis über die Entwicklung und Vermarktung des gemeinsamen Wirkstoffprogramms MOR106 von Morphosys und Galapagos. Bei Evotec spielt der Name Bayer die entscheidende Rolle: Für die Überführung eines Wirkstoffs in Phase II erhält Evotec 4 Mio. Erfolgszahlung von DAX-Schwergewicht Bayer.

Morphosys-Deal im Detail - Big Point für Aktionäre

Der mit fast 200 Mrd. US$ an der Börse bewertete Pharma-Gigant Novartis steigt in das von Morphosys und Galapagos gemeinsam initiierte Wirkstoffprogramm MOR106 ein. Laut Angaben werden "alle ...

