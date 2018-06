Wuxi, China (ots/PRNewswire) - Wuxi Suntech Power Co., Ltd. ("Suntech") verkündete heute den Erhalt des Top Module Manufacturer Certificate von DNV GL.



DNV GL ist eine internationale Qualitätssicherungs- und Risikomanagementgesellschaft, die den bekannten Prüf- und Beratungsservice für die Energiewertschöpfungskette, einschließlich erneuerbarer Energien und Energieeffizienz bietet. Die Dienstleistungen von DNV GL decken die Bereiche Windkraft, Solarenergie, herkömmliche Stromerzeugung sowie sonstige erneuerbare Energieversorger ab. Somit gewährleistet die Gesellschaft eine sichere, zuverlässige, effiziente und nachhaltige Energieversorgung für Kunden auf der ganzen Welt.



Die Zuverlässigkeits-Scorecard für PV-Module von DNV GL bewertet die Zuverlässigkeitsprüfung und -analyse von Solarzellen von PV-Modulherstellern, bei der ein umfangreicher Vergleich der Prüfergebnisse zur Zuverlässigkeit von PV-Modulen durchgeführt wird. Zu den von der Scorecard abgedeckten Zuverlässigkeitstests zählen ein dreifacher thermischer IEC-Zyklus-, Feuchte-Temperatur- und UV-Leuchtmitteltest, Test der dynamischen meachanischen Belastung, der PID-Abschwächung sowie ein Hotspot-Test. Nach den harten PQP-Tests über 18 Monate haben die Module von Suntech in puncto Zuverlässigkeit und Produktleistung gut abgeschnitten. Ganz im Sinne seines kundenorientierten Unternehmensgrundsatzes hat Suntech die Materialien rigoros ausgewählt und die Produktqualität ab der ersten Quelle kontrolliert. Darüber hinaus hat Suntech über alle 52 Qualitätskontrollschritte der Produktion sämtliche Fertigungsprozesse überprüft, um die hohe Qualität eines jeden Moduls zu garantieren. Dank seiner hochqualitativen und effizienten Produkte ist Suntech stets der zuverlässigste Partner für Solarkunden.



OTS: Wuxi Suntech Power Co., Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114252 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114252.rss2



Pressekontakt: Ling Cao +86 510 8531 8656 lcao@suntech-power.com