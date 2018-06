Der führende Anbieter von Partner Relationship Management (PRM)-Lösungen erwirbt Tremolo Software, um die Lieferung maßgeschneiderter Werbebotschaften von Anbietern an ihre Partner zu automatisieren und Partnern die Möglichkeit zu geben, Werbebotschaften von Anbietern auf Knopfdruck auf sozialen Medien zu teilen.



Silicon Slopes, Utah (ots/PRNewswire) - Impartner (http://www.impartner.com/), die meistverkaufte und meistausgezeichnete reine Partner Relationship Management (PRM)-Lösung, gab heute die Akquisition von Tremolo Software (https://tremolosoftware.com/) bekannt. Das Privatunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich ist ein Anbieter von Unternehmenssoftware und unterstützt seine Kunden im Bereich Markenengagement. Mit dieser Akquisition nimmt Impartner zwei neue wichtige Technologie-Lösungen in das Impartner-Produktportfolio auf:



- NewsOnDemand®: eine einzigartige Newsletter-Plattform, mit der die Erstellung von Rundschreiben an Partner automatisiert wird, sodass diese nur die von den Partnern angeforderten Informationen zu ihrer Geschäftsbeziehung mit dem Anbieter enthalten. - SocialOnDemand®: ein Programm für die sozialen Medien, mit dem die Partner der Anbieter mit nur einem Klick soziale Inhalte ganz einfach an eine Vielzahl von Abonnenten verteilen können, um über alle sozialen Kanäle hinweg eine einheitliche Markenbotschaft für die Anbieter zu präsentieren.



"Um Anbietern eine produktivere Beziehung mit ihren Partnern zu ermöglichen, müssen sie präzise und mühelos mit ihnen kommunizieren. Außerdem müssen sie es ihren Partnern erleichtern, ihre Markenbotschaften zu verbessern", sagt Joe Wan, CEO von Impartner. "Diese Akquisition ist ein Teil von Impartners stetigen Bemühungen, unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Kommunikation mit ihren Partnern zu unterstützen, damit sie ihren indirekten Vertrieb auf Hochtouren bringen können. Hierzu bieten wir ihnen den vollständigsten Satz von Channel-Management-Lösungen, der zurzeit auf dem Markt erhältlich ist."



Herr Wang fügt hinzu, dass diese Übernahme Impartner zudem eine umfassende Talentbasis sowohl im Vertrieb als auch in der Konstruktion bringt und gleichzeitig die Präsenz des Unternehmens in Europa erweitert, wo sich bereits seit der Expansion des Unternehmens in diese Region im Jahr 2015 ein dramatisches Wachstum abgezeichnet hat.



"Schon seit über einem Jahrzehnt sind wir (zuerst als purechannelapps, nun als Tremolo) ein Vorreiter, der weltweit führende Marken wie Juniper Networks, Motorola, SAP und Tech Data in der Kooperation mit ihren Partnern unterstützt", sagt Olivier Choron, CEO und Gründer von Tremolo. Er fügt hinzu, dass die Mitarbeiter von Tremolo auch in Zukunft am jetzigen Standort im englischen Battle beschäftigt bleiben und sich in nach wie vor in erster Linie auf Tremolo-Produkte konzentrieren werden. "Ich freue mich enorm über den Zusammenschluss unserer beiden Unternehmen. Impartner hat in den letzten drei Jahren die Channel-Management-Softwareindustrie von Grund auf verändert. Diese Akquisition wird die Transformation weiter beschleunigen und intensivieren und unsere Reichweite weltweit ausdehnen."



Informationen zu Impartner



Impartner bietet die fortschrittlichste SaaS-basierte Partner Relationship Management (PRM)-Lösung in der Branche an, um Unternehmen weltweit beim Management ihrer Partnerschaften zu unterstützen und Umsatz wie auch Rentabilität über indirekte Vertriebskanäle zu beschleunigen. Impartner PRM ist die meistausgezeichnete PRM-Technologie in der Branche sowie eine der ganz wenigen schlüsselfertigen Lösungen, die ein Partner-Portal der Weltklasse in nur 14 Tagen in Betrieb nehmen kann. Impartner hat seinen Sitz in Utahs Technologieschmiede, den Silicon Slopes. Ausführliche Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.impartner.com. Telefonisch erreichen Sie uns in den USA unter +1 801 501 7000, in der EMEA-Region unter +33 1 40 90 31 20 und in London unter +44 0 20 3283 4465. Für Lateinamerika rufen Sie uns bitte unter +1 954 364 7883 an.



Folgen Sie Impartner auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/impartnersoftware/), Twitter (https://twitter.com/ImpartnerPRM) und Facebook (https://www.facebook.com/impartnersoftware).



OTS: Impartner newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130960 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130960.rss2



Pressekontakt: Kerry Desberg Impartner 425-231-9529 Kerry.desberg@impartner.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/701684/Impartner_Logo.jpg