Die Tech-Aktien bestimmen in den USA seit einiger das Kursgeschehen und konnten die Turbulenzen der letzten Monate sehr erfolgreich abschütteln. Der NASDAQ100 erzielte erst in dieser Woche einen neuen Rekord. Apple, Netflix und Co. finden sich glücklicherweise auch in den Depots vieler Aktionäre in Deutschland. Mit Baidu oder Tencent dürfte es etwas anders aussehen. Vielleicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...