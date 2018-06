Normalerweise achten Anleger, die neu an der Börse sind, gar nicht auf die Marktkapitalisierung eines Unternehmens, also der "Gesamtmarktwert der ausstehenden Aktien eines Unternehmens". Diese ist aber eine viel aussagekräftigere Kennzahl als beispielsweise der Aktienkurs, denn die sagt einem, wie der Markt das Unternehmen bewertet. Wenn mas als Investor der Meinung ist, dass das Geschäft eines Unternehmens mehr wert sein könnte (oder sollte) als die aktuelle Marktkapitalisierung, dann könnten die Aktien eine Kaufgelegenheit darstellen. Umgekehrt gilt: wenn die Marktkapitalisierung eines Unternehmens im Verhältnis zu seinen Geschäftsmöglichkeiten zu hoch erscheint, könnte es bedeuten, dass es an der Zeit ist, die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...