In der ersten Juni-Woche 2018 (KW23) tritt eine alte Bekannte am KMU-Anleihen-Markt mit der Ankündigung der Begebung einer neuen Unternehmensanleihe in Erscheinung - die Semper idem Underberg AG wird demnach eine neue sechsjährige Anleihe in den Ring werfen und ihren Alt-Anlegern dabei ein Umtauschangebot unterbreiten. Die neue Underberg-Anleihe hat ein Zielvolumen von 30 Millionen Euro und läuft bis zum Jahr 2024. Der jährliche Zinssatz soll zwischen 4,0% und 4,5% liegen. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass nominal 20 Millionen Euro im Zuge des Angebots erfolgreich platziert werden. Die Anleihe wird sowohl Alt-Anlegern der Anleihe 2015/18 als auch ausgewählten qualifizierten Anlegern im Zuge einer Privatplatzierung offeriert. Ein öffentliches Angebot ist dabei nicht vorgesehen.

Die Gläubiger der publity-Wandelanleihe 2015/20 haben in einer Abstimmung ohne Versammlung die One Square Advisory Services GmbH zu ihrem gemeinsamen Vertreter gewählt. Die publity AG hatte für die Abstimmung ohne Versammlung ursprünglich vorgeschlagen, einen Umtausch der Wandelanleihe in Erwerbsrechte auf eine neue zu begebende Wandelanleihe zu beschließen. Es hatte sich jedoch herausgestellt, dass zahlreiche Anleihegläubiger mit dem von publity vorgeschlagenem Konzept nicht einverstanden waren, daher hatte das Unternehmen diesen Abstimmungspunkt fallen gelassen. Ein solches etwaiges Konzept könnte aber nun in Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Vertreter zu einem ...

