The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.06.2018



ISIN Name



CA6281982026 MUSTANG MINERALS CORP.

CA0437833076 ASHBURTON VENTURES INC.

US4510331048 IBIO INC.

JE00BFNWV485 FERGUSON PLC

CA13765K1030 CANNABIS WHEATON INCOME CORP.

CA6947812047 PACIFIC POTASH CORP.

CA05354V1022 AVEDA TRANSPORT.&ENER.SVCS INC

CA39773A1003 GRENVILLE STRATEGIC ROYALTY