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AUXLY CANNABIS GROUP INC
AUXLY CANNABIS GROUP INC Chart 1 Jahr
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AUXLY CANNABIS GROUP INC0,85+1,19 %
AVEDA TRANSPORTATION AND ENERGY SERVICES INC0,671+1,21 %
FERGUSON PLC68,78+4,82 %
GRENVILLE STRATEGIC ROYALTY CORP0,038+2,70 %
GRID METALS CORP0,092-21,37 %
IBIO INC0,126+5,88 %
PACIFIC SILK ROAD RESOURCES INC0,01-23,08 %
PROGRESSIVE PLANET SOLUTIONS INC0,036-10,00 %