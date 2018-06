Der neue italienische Premierminister Giuseppe Conte bleibt im Streit um eine Wiederaufnahme Russlands in den Kreis der wichtigen Wirtschaftsmächte an der Seite von US-Präsident Donald Trump. Conte sagte am Samstag nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa am Rande des Gipfels im kanadischen La Malbaie, man habe vorgeschlagen, Russland nicht isoliert zu lassen. Italien sei dafür, so bald wie möglich wieder zu G8 überzugehen, damit Russland mit am Tisch sitzen könne.

Kanzlerin Angela Merkel ist gegen eine Rückkehr der G7 zu G8. Sie hatte es noch am Freitag so dargestellt, als seien die Europäer in der Vorbesprechung des Gipfels einig darin gewesen, Russland nicht wieder dazuzuholen. Russland war wegen der Annexion der ukrainischen Krim 2014 aus der Gruppe ausgeschlossen worden.

Die neue populistische Regierung in Italien aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega verfolgt generell eine russlandfreundliche Linie und will sich für ein Ende der Sanktionen gegen das Land einsetzen. In La Malbaie sagte Conte, ihm sei klar, dass die Sanktionen nicht heute und nicht morgen aufgehoben werden könnten./hot/cha/DP/zb

