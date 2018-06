Zum Wochenausklang sahen wir einen DAX zwischen Hoffen und Bangen. Seine zwischenzeitlich stärkeren Verluste konnte der Index reduzieren. Trotzdem schloss das deutsche Börsenbarometer mit einem spürbaren Minus. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Freitag kurz vor Beginn des G7-Gipfels in Kanada wie erwartet Vorsicht walten lassen. Der DAX verlor 0,35 Prozent auf 12 766,55 Punkte. Auf Wochensicht ...

