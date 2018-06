Stell dir vor, du hast eine Aktie im Depot, die einschlägt wie das nächste Netflix (WKN:552484) oder Amazon (WKN:906866). Coole Vorstellung, oder? Freenet (WKN:A0Z2ZZ) startet gerade einen Großangriff auf die beiden US-Giganten. Ob sie damit Erfolg haben? Darum geht es konkret: Die Büdelsdorfer stellen sich mit ihren Produkten neu auf. Das ist schon mal keine schlechte Strategie. Die Freenet Group ist seit 2016 dabei, ihr Geschäft stärker von der Telekommunikation in den Bereich Media zu diversifizieren. So betreiben sie beispielsweise das terrestrische und über Satellit verbreitete Angebot Freenet TV sowie den TV-Streamingdienst Waipu TV. Nun wird das Angebot mit einem Video on Demand-Service ...

