Weiter geht es mit unserem kleinen Check-up interessanter Dividendenwerte. Nachdem wir nun bereits die Aktie von ProSiebenSat.1 Media sowie der Allianz etwas näher unter die Lupe genommen haben, geht es heute weiter mit dem Chemie-Riesen BASF (WKN: BASF11). Wie gewohnt werden wir auch dieses Mal die aktuelle Dividendenrendite, die Dividendenkonstanz und das Dividendenwachstum in den Vordergrund rücken, bevor unser Blick auf das aktuelle Ausschüttungsniveau fällt. Mal sehen, wie hier das Gesamturteil letztlich ausfallen wird. Die Dividendenrendite Fangen wir nun wieder mit dem an, was es bei BASF zu holen gibt. Für das letzte Geschäftsjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...