Frank Weingarts, DirectorHead of Private Investor Products - Austria & CEE onemarkets, UniCredit Wir werden immer älter - und das ist gut so! Bis 2050 wird sich der Anteil der 60-jährigen verdoppeln. Was die Pensionskassen und staatliche Pensionssysteme vor große Herausforderungen stellt, könnte sich für das eigene Börserl positiv auswirken. Die HVB Garant Anleihe 06/2026 bezogen auf den Silver Age Strategy Index (DE000HVB2KF7) greift dieses Thema auf. Basis für dieses Produkt bildet der CPR Global Silver Age Fonds, welcher diese Anlageidee mit Investitionen in die Bereiche Sicherheit, Pflegeeinrichtungen, Pharmazie und Medizin und anderem umsetzt. Dieses Produkt zahlt nach knapp 8 Jahren die positive Entwicklung des Index aus. Und...

