Die Deutsche Bank (WKN:514000) ist im bisherigen Jahresverlauf mal wieder unter den Schlusslichtern im DAX. Sagenhafte 40 % hat die Aktie nach fünf Monaten bereits an Wert verloren! In dieser Zeit ist der Kurs von etwa 16 auf 9,57 Euro (Stand 8.6.2018) gefallen und liegt damit tiefer als auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Christian Sewing hat sich also einiges vorgenommen, als er den Chefposten der Deutschen Bank akzeptiert hat. Nicht weniger als drei seiner Vorgänger sind bereits an der Herkulesaufgabe der Restrukturierung gescheitert. Die Frage ist nun also, wie er das Ruder herumreißen und die Bank zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...