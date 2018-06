Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Freitag kurz vor Beginn des G7-Gipfels in Kanada Vorsicht walten lassen. Der Dax verlor 0,35 Prozent auf 12 767 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies aber immer noch ein Plus von 0,3 Prozent.

Der Beitrag Anleger vor G7-Gipfel abwartend und TecDax auf Allzeithoch erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...