Der DAX konnte sich in den letzten Tagen nicht mehr so stark zeigen, wie noch in den letzten Wochen. Aus diesem Grund könnte die kommende Woche nun die Entscheidung bringen. Aus diesem Grund schauen wir nun auf die Chartanalyse. Trend des Tagescharts: Seitwärts Der abgebildete Tageschart des DAX-Future zeigt die Kursentwicklung seit Dezember 2017 bei einem letzten Kurs von 12.789 Punkten. Ausgehend ...

