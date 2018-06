In Anwesenheit Seiner Exzellenz Scheich Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, Kulturminister der VAE, erlebte Abu Dhabi heute die Premiere von Estimrariya, einem Kurzfilm, der dem Vermächtnis des Vaters der Nation, dem verstorbenen Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, Anerkennung zollt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180610005055/de/

From Left to Right, His Excellency Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, Cabinet Member and the Minister of State for Tolerance, Dr. BR Shetty, Chairman, NMC Healthcare and Finablr, The Indian Ambassador to the United Arab Emirates (UAE) Navdeep Singh Suri, Ullas R. Koya writer and director of film and Gamila Yassin, Actor. (Photo: AETOSWire)