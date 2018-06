FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NBI XFRA BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES DL-,001 0.051 EUR

FPC XFRA BMG348041077 FIRST PAC. CO.LTD DL-,01 0.006 EUR

XM8 XFRA BMG219901094 CLEAR MEDIA LTD. HD -,10 0.018 EUR

04T XFRA KYG887641085 TIAN GE INT.HLDGS DL-0001 0.007 EUR

C5QD XFRA LU1163533778 CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO 0.380 EUR

TC7 XFRA KYG887551060 TIANDE CHEMIC.HLDG.HD-,01 0.001 EUR

F750 XFRA DE000ETF7508 COMST.ALP.DIV.PL.UC.ETF R 2.000 EUR

1UI XFRA IT0005239881 UNIEURO S.P.A. O.N. 1.000 EUR

XFRA DE000HLB4QZ0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/17 0.001 %

AKY XFRA MX01PI000005 PINFRA S.A. 0.389 EUR

13X XFRA KYG9829N1025 XINYI SOLAR HLDGS 0.008 EUR

ELFB XFRA DE000ETFL474 DEKA OEKOM EO NACHH.U.ETF 0.280 EUR

ELF5 XFRA DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. 2.240 EUR

8H1 XFRA CA4488112083 HYDRO ONE LTD 0.151 EUR

T2V1 XFRA DK0060636678 TRYG AS NAM. DK 5 0.222 EUR