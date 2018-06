FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

R9H XFRA KYG750041041 RENHE COMM.HLDGS HD -,01

DZJ XFRA KYG245241032 COUNTRY GARDEN HLDGS CO.

TOTB XFRA FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,50

6GV XFRA CA39773A1003 GRENVILLE STRAT. ROYALTY

XFRA CA0437833076 ASHBURTON VENTURES INC.

XFRA CA6281982026 MUSTANG MINLS CORP.

0ZA XFRA CA05354V1022 AVEDA TRANSP.+ EN.SVCS

XFRA CA6947812047 PACIFIC POTASH CORP. NEW

XFRA CA13765K1030 CANNABIS WHEAT. INC.