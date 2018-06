FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 12.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.06.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DQW1 XFRA AT0000A18XM4 AMS AG

KW2 XFRA BMG5321P1169 K.WAH INTL HLDGS HD-10