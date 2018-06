In nahezu allen Regionen baute der Chemiedistributor sein operatives Ergebnis aus, auch wenn der schwache Dollar den Rohertrag - bei BRENNTAG die weitaus wichtigere Kenngröße als der Umsatz - um 10 % unter den Vorjahreswert drückte. Die niedrigere Steuerlast sowie das verbesserte Finanzergebnis führten letztlich zu einem Sprung im Periodenergebnis um über 11 % auf 106 Mio. €. Insbesondere in Nordamerika und der Region Asien-Pazifik drehte BRENNTAG auf. Hier realisierten die Essener zweistellige Wachstumsraten, wenn auch nur auf Basis konstanter Wechselkurse. Gerade in Nordamerika, wo BRENNTAG in den Vorjahren unter der schwächelnden Öl- und Gasindustrie gelitten hatte, legte das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in währungsbereinigter Rechnung um gut 13 % zu. Nominal bröckelte das Ebitda um 0,6 % auf 88 Mio. € ab. Wie es hieß, war das vornehmlich organische Wachstum in der Region von nahezu allen Kundenindustrien getragen. Doch auch im Segment EMEA, das Europa, den Nahen Osten und Afrikaumfasst, trug das 2017 implementierte Effizienzprogramm erste Früchte. Der Rohertrag stieg um 3,8 % (währungsbereinigt: 5 %), das operative Ebitda erhöhte sich dazu überproportional um 5,6 % (währungsbereinigt: 6,8 %) auf 101 Mio. €. Selbst in Lateinamerika, seit vielen Quartalen ein Sorgenkind, brachte es der Chemiehändler auf ein stabiles operatives Ergebnis. Entsprechend geht BRENNTAG auch im Gesamtjahr von einer positiven Entwicklung in dengroßen Regionen sowie von etwas stabileren Bedingungen in Lateinamerika aus. Gemäß Prognosebericht wird in allen Regionen mit deutlichem Wachstum im operativen Ergebnis gerechnet. Unter der Voraussetzung, dass sich die Chemikalienpreise nicht wesentlich erhöhen, wird im freienCash-flow mit einem signifikanten Anstieg gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Die BRENNTAG-Aktie ist innerhalb des Branchensektors niedrig bewertet und hat somit Nachholpotenzial. Die Aktie dürfte die längere Korrekturphase zeitnah beenden und den originären Aufwärtstrend bald wieder aufnehmen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Termin-Börse Nr. 23 vom 9.6.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info