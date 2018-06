TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den meisten Börsen in Ostasien setzt sich am Montag eine positive Tendenz durch. Anleger blicken dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-Un, das am Dienstag in Singapur stattfinden soll, optimistisch entgegen. Den gescheiterten G7-Gipfel vom Wochenende hätten die Investoren hingegen schon abgehakt, heißt es aus dem Handel.

Der Nikkei-225-Index gewinnt 0,6 Prozent auf 22.828 Punkte. Hier stützen auch die überraschend gut ausgefallenen Daten zu den Auftragseingängen im japanischen Maschinenbau. In Seoul steigt der Kospi um 0,6 Prozent. An der Börse in Schanghai haben die Kurse anfänglich deutlichere Verluste verringert; der Composite-Index zeigt sich 0,3 Prozent niedriger. In Hongkong rückt der Hang-Seng-Index um 0,3 Prozent vor. Die Börse im australischen Sydney bleibt am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

Den Umstand, dass der US-Präsident seine Zustimmung zur Abschlusserklärung des G7-Gipfels mit einem Tweet zurückgenommen hat, wollen Beobachter nicht überbewerten. Es sei durchaus möglich, dass sich Trump vor seinem Treffen mit Kim als "Alpha-Männchen" in Stellung bringen wollte, vermutet Michael Every, Asien-Stratege bei der Rabobank. Every hält es für unwahrscheinlich, dass Trump gleich zwei wichtige Treffen hintereinander platzen lässt. Und wenn das Gipfeltreffen am Dienstag zu einem positiven Ergebnis führe, dürfte das an den Finanzmärkten mit Erleichterung aufgenommen werden.

Gute Auftragseingänge stützen japanische Maschinenbauaktien

An der Tokioter Börse profitieren Aktien von Maschinenbauern von den guten Auftragseingängen der Branche. Unter anderem gewinnen Kubota 1,6 Prozent. Komatsu steigen um 0,4 Prozent und Mitsubishi Heavy Industries um 0,6 Prozent.

In Hongkong steigen die Aktien des Automobilkonzerns Geely nach einem positiven Analystenkommentar 3,2 Prozent. Daiwa sieht in der jüngsten Kursschwäche eine gute Kaufgelegenheit.

Befürchtungen eines Überangebots drücken die Ölpreise erneut und belasten in der ganzen Region die Aktien des Energiesektors. Es wird weithin erwartet, dass auf der Opec-Konferenz am 22. Juni eine Erhöhung der Fördermengen beschlossen wird. In Tokio verlieren Inpex 0,5 Prozent. In Hongkong geht es für CNOOC um 0,8 Prozent nach unten, Sinopec büßen 0,5 Prozent ein. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent ermäßigt sich um 0,3 Prozent auf 76,26 Dollar.

Bitcoin stabilisiert sich

Am Devisenmarkt halten sich die Kursbewegungen vor dem Treffen von Trump und Kim in Grenzen. Bitcoin stabilisiert sich derweil, nachdem der Kurs der Kryptowährung am Wochenende um über 10 Prozent eingebrochen war. Auslöser war die Nachricht von einem Hackerangriff auf eine südkoreanische Kryptowährungsbörse. Aktuell gewinnt Bitcoin 0,4 Prozent auf rund 6.800 Dollar.

=== S&P/ASX 200 (Sydney) FEIERTAG Nikkei-225 (Tokio) 22.828,12 +0,59% +0,28% 08:00 Kospi (Seoul) 2.465,39 +0,56% -0,09% 08:00 Schanghai-Comp. 3.059,06 -0,26% -7,52% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.055,65 +0,31% +3,37% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.438,55 +0,06% +0,98% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.787,98 +0,54% -1,03% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1798 +0,2% 1,1775 1,1764 -1,8% EUR/JPY 129,53 +0,6% 128,77 128,66 -4,3% EUR/GBP 0,8796 +0,2% 0,8781 0,8775 -1,1% GBP/USD 1,3412 +0,0% 1,3410 1,3401 -0,8% USD/JPY 109,78 +0,4% 109,33 109,35 -2,5% USD/KRW 1074,90 0% 1074,90 1076,45 +0,7% USD/CNY 6,4067 +0,0% 6,4067 6,4113 -1,5% USD/CNH 6,4010 +0,0% 6,4004 6,4058 -1,7% USD/HKD 7,8464 +0,0% 7,8457 7,8456 +0,4% AUD/USD 0,7608 +0,1% 0,7597 0,7577 -2,7% NZD/USD 0,7041 +0,2% 0,7027 0,7013 -0,8% Bitcoin BTC/USD 6.806,74 +0,4% 6.777,14 7.632,89 -50,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,55 65,74 -0,3% -0,19 +9,7% Brent/ICE 76,26 76,46 -0,3% -0,20 +17,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.299,38 1.299,37 +0,0% +0,01 -0,3% Silber (Spot) 16,90 16,79 +0,6% +0,11 -0,2% Platin (Spot) 909,15 906,40 +0,3% +2,75 -2,2% Kupfer-Future 3,29 3,30 -0,4% -0,01 -1,2% ===

