Mal abgesehen von dem jüngsten, doch recht deutlichen Rücksetzer der Aktie stürzt Daimler an der Börse nicht ab, sondern erodiert langsam vor sich hin. Die großen Probleme im Hintergrund zermürben den Wert.

In einer aktuellen Studie hat Morgan Stanley sehr schön die mannigfaltigen Belastungsfaktoren für die europäische Autoindustrie aufgezählt, als da wären: die Eurobelastung nach der Rally der Währung im letzten Jahr, die weiter steigenden Kosten für Rohstoffe, ein abflachender Wachstumstrend am PKW-Weltmarkt und hohe Entwicklungskosten im Rahmen der Anpassung an die Megatrends Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren.

Und schließlich wäre da auch noch die Abgasproblematik. Barclays hat in der jüngsten Analyse darauf hingewiesen, dass die Hersteller mit den Normen im neuen Worldwide harmonized Light-Duty Test Procedure (WLTP) kämpfen. ...

