PANTAFLIX ist weltweit ab sofort als Apple TV App verfügbar und erhält Zugang zu Millionen von potenziellen Nutzern DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Produkteinführung PANTAFLIX ist weltweit ab sofort als Apple TV App verfügbar und erhält Zugang zu Millionen von potenziellen Nutzern 11.06.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PANTAFLIX ist weltweit ab sofort als Apple TV App verfügbar und erhält Zugang zu Millionen von potenziellen Nutzern Berlin, 11. Juni 2018 - Die PANTAFLIX Technologies GmbH, hundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7), erhöht die Reichweite der VoD-Pattform PANTAFLIX mit dem Launch der Apple TV App signifikant. Bisher waren die Inhalte bereits über Amazon Fire TV, Web, iOS, Android und Windows verfügbar. Nun erhält das Unternehmen auf einen Schlag zusätzlichen Zugang zu Millionen von Apple TV-Nutzern weltweit und gewinnt einen weiteren reichweitenstarken Medienpartner sowie einen innovativen Distributionskanal. Mit dem unmittelbar zuvor umgesetzten Rollout der Plattform auf allen Kontinenten treibt der Medienkonzern mit diesem Schritt seine Internationalisierung massiv voran. "Wir sind uns sicher, dass die Verfügbarkeit von PANTAFLIX als Apple TV App enormes Potenzial bietet, neue Nutzer von überall auf der Welt zu gewinnen und sie mit Inhalten zu begeistern, die sie aufgrund der regionalen Beschränkungen der Inhalte sonst nirgendwo finden können", sagt Stefan Langefeld, CEO der PANTAFLIX AG. Mit der PANTAFLIX Apple TV App kommen Nutzer nun in den Genuss zahlreicher neuer Features wie der Sprachsteuerung durch eine Siri-Integration oder eine unkomplizierte Bezahlung via iTunes. "Wir wollen unseren Nutzern nicht nur eine bestmögliche Verfügbarkeit, sondern auch ein optimales Handling bieten. Ebenso freut es uns, dass wir über weitere Verbesserungen an der Usability und zusätzliche Features berichten können. So sind wir ab sofort in der Lage, auch Trailer unserer Inhalte anbieten zu können", ergänzt Christoph Urban, Managing Director der PANTAFLIX Technologies GmbH. Nutzer, die über eine Apple TV Box verfügen, können sich die App im Apple TV App Store herunterladen. Alle PANTAFLIX Inhalte sind in Full-HD-Qualität abrufbar. Die App ist in den Sprachen Englisch, Deutsch, Türkisch, Polnisch, Französisch und Chinesisch verfügbar und ermöglicht den Zugang zum gesamten PANTAFLIX Katalog. Die Bezahlung der Inhalte erfolgt direkt über die App mit dem iTunes-Account. Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Das Unternehmen verfolgt einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds und der Brand-Integration-Einheit March & Friends, ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der globalen Verfügbarkeit von internationalen Inhalten. Damit erschließt PANTAFLIX einen vitalen und kontinuierlich wachsenden Markt und adressiert mehr als 250 Millionen Expatriates weltweit. Zudem versetzt die VoD-Plattform mit ihrem Self-Distribution-Ansatz Filmproduzenten und Rechteinhaber erstmalig dazu in die Lage, ihre Produktionen mit wenigen Klicks einem weltweiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Warner Bros. und StudioCanal. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, Köln, München und Frankfurt am Main. Mit dem Digital-Experten Stefan Langefeld und dem Medienmanager Nicolas Paalzow verfügt die PANTAFLIX AG über eine einzigartige Führungsriege, die tief in der Film/TV- und Technologie-Branche verwurzelt ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com 11.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: ir@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 694013 11.06.2018

