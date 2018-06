Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Deutsche Telekom nach einem Analystenwechsel mit "Outperform" und einem Kursziel von 17 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die T-Aktie weise trotz des überlegenen Wachstumsprofils nur eine durchschnittliche Bewertung auf, schrieb der nun verantwortliche Experte Jakob Bluestone in einer am Montag vorliegenden Studie. Er stockte seine operativen Gewinnschätzungen für das laufende und das kommende Jahr etwas auf./ag/ajx Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-06-11/09:42

ISIN: DE0005557508