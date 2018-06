Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen (pts009/11.06.2018/09:25) - Diese Veranstaltung, an der in diesem Jahr unzählige Wirtschaftstreibende aus ganz Bremen teilnahmen, fand bereits zum 17. Mal statt. Im Finanzcentrum der Bremer Sparkasse wurde dem Unternehmerpaar Yasemin und Frank Vierkötter vom Bauträger Interhomes AG https://www.interhomes.de das symbolische "Steuerrad" als Auszeichnung für vorbildliche Unternehmensführung überreicht. Eine hochrangige Jury aus Mitgliedern von Wirtschaftsverbänden und Sparkasse, kürte die Interhomes AG als "Bremer Unternehmer des Jahres 2018". "Ich kann nur sagen, perfektes Timing, denn diese für uns sehr ehrenvolle und besondere Auszeichnung kommt genau in unserem 50. Jubiläumsjahr. Ende September gibt es daher auch noch eine große Jubiläumsfeier für Geschäftsfreunde und Weggefährten direkt im Bremer Rathaus, auf die wir uns schon sehr freuen. Die Stadt Bremen ist für uns also allgegenwärtig", sagte Vorstandsvorsitzender Frank Vierkötter, der die Auszeichnung gemeinsam mit Yasemin Vierkötter, der Tochter des Firmengründers, entgegennahm. Die Interhomes AG wurde 1968 von Karl H. Grabbe und dem früh verstorbenen John Vanco als Wohnungsbauträger gegründet. Standort Bremen hat der Interhomes AG viel zu verdanken Interhomes AG ist im Wohnbau in 10 deutschen Bundesländern tätig und erwirtschaftet mit etwa 200 Mitarbeiten einen Jahresumsatz von rund 137 Millionen Euro. "In den 50 Jahren Firmengeschichte haben sich mehr als 12 000 Familien Ihren Wohntraum durch Interhomes erfüllt. Bezahlbarer Wohnraum steht daher seit jeher im Mittelpunkt unserer Philosophie", so Frank Vierkötter. Seit 24 Jahren leiten Frank und Yasemin Vierkötter die Interhomes AG von der Firmenzentrale in Bremen aus. Moritz Stich, Vorsitzender des Wirtschaftsverbandes "Die Jungen Unternehmer" im Bundesverband "Die Familienunternehmer", über die Begründung der Jury für diesjährige Preisvergabe: "Interhomes bedeutet Nachhaltigkeit und Ökonomie auf einem ausgezeichneten Zukunftsmarkt. Das hat bei der Jury gepunktet. Und grundsätzlich kann man sagen, dass der Standort der Interhomes AG viel zu verdanken hat." Interhomes AG Ahlker Dorfstraße 9 28279 Bremen Telefon: 0421 - 84 11 0 E-Mail: info@interhomes.de Web: https://www.interhomes.de (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: + 43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180611009

