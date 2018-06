Im ersten Halbjahr der Finanzperiode 2017/18 (per 30.09.) hat All for One Steeb die Trends der letzten Quartale fortgesetzt. Während der Umsatz um 14 % und damit erneut deutlich erhöht wurde, konnte das operative Ergebnis nur unterproportional gesteigert werden. Unter dem Strich ist der Halbjahresgewinn sogar minimal gesunken, auf 7,4 Mio. Euro.

Belastet wurde die Ergebnisentwicklung von den Kosten der Expansion, die sich vor allem im höheren Personalaufwand (+16%), in höheren sonstigen Aufwendungen (+17%) sowie in investitionsbedingt gestiegenen Abschreibungen (+19%) niedergeschlagen haben. Die Belastungen konzentrieren sich vor allem auf das neue Segment Lines of Business (LOB), in dem cloud-basierte IT-Lösungen für Fachabteilungen wie Marketing, Vertrieb und Personal entwickelt werden und dessen EBIT sich von 0,7 auf -0,5 Mio. Euro verschlechtert hat. Demgegenüber wurde im Kerngeschäft ...

