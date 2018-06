CO.DON AG: erfolgreiche Hauptversammlung 2018 DGAP-News: CO.DON AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung CO.DON AG: erfolgreiche Hauptversammlung 2018 11.06.2018 / 10:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CO.DON: erfolgreiche Hauptversammlung 2018 Teltow/Berlin, 11.06.2018 - Am 07. Juni 2018 fand in Berlin unter der Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Professor Hans Bauerfeind die diesjährige Hauptversammlung der CO.DON AG (ISIN DE000A1K0227) statt. Unter dem Motto: "CO.DON goes Europe" informierte Herr Ralf Jakobs, Vorstand der Gesellschaft, die teilnehmenden Aktionäre und Aktionärsvertreter zunächst über das Geschäftsjahr 2017 und die Geschäftsentwicklung der ersten Monate des laufenden Geschäftsjahres. "Das Geschäftsjahr 2017 war insgesamt ein solides Jahr für unsere Gesellschaft - die CO.DON AG konnte Ihren Wachstumskurs fortsetzen und entwickelte ihre Geschäftsstrategie erfolgreich weiter. Das operative Geschäft wurde ausschließlich aus dem deutschen Markt generiert, welcher sich auch im Vorjahresvergleich positiv entwickelte. Allerdings blieb es unter anderem aufgrund von Unsicherheiten im Abnehmermarkt hinsichtlich der Erstattung von nicht EU-lizenzierten Produkten für neuartige Therapien hinter den Erwartungen zurück." Jakobs weiter: "Das strategisch wichtigste Ziel der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 - die EU-weite Zulassung des Arzneimittels zur regenerativen Behandlung von Gelenkknorpelschäden - wurde im Juli 2017 realisiert - ein Meilenstein für Gesellschaft und Grundlage für die weitere Entwicklung der CO.DON AG." Schwerpunkte seiner weiteren Ausführungen lag auf der Darstellung der aktuellen Kapitalmaßnahme unter besonderer Betonung der Notwendigkeit einer entsprechenden Umsetzung vor dem Hintergrund der strategischen Neuausrichtung und des damit einhergehenden Kapitalbedarfs sowie der geplanten generellen weiteren Entwicklung der CO.DON AG mit den Schwerpunkten Internationalisierung der Geschäftstätigkeit und Erweiterung der Produktpalette. Die anschließende Generaldebatte zeigte das rege Interesse der Anwesenden an den aufgezeigten Möglichkeiten. Die votierenden Teilnehmer der Hauptversammlung, die 42,66 % des stimmberechtigten Kapitals in Höhe von 19.460.812 Aktien repräsentierten, folgten sämtlichen vorgelegten Vorschlägen des Managements. Den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt, Frau Vilma Methner, bis Mitte 2016 amtierendes Vorstandsmitglied, wurde die Entlastung für 2016 erteilt. Die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, wurden als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 benannt. Da das Amt der Aufsichtsratsmitglieds Thommy Stählin mit Beendigung der Hauptversammlung am 07. Juni 2018 endete, waren Neuwahlen notwendig. Herr Stählin wurde erneut für weitere vier Jahre in den Aufsichtsrat gewählt. Weiterer und letzter Tagesordnungspunkt war die Beschlussfassung über die Änderung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 8. Juni 2017 zur Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, die Erhöhung des Bedingten Kapitals 2017 und die entsprechende Satzungsänderung. Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimal-invasiven Reparatur von Knorpeldefekten im Knie nach traumatischen oder degenerativen Defekten. Spherox ist ein Zelltherapieprodukt, das ausschließlich patienteneigene Knorpelzellen ("autologe Chondrozyten") verwendet. Die Behandlung wurde in über 200 Kliniken zur Behandlung von mehr als 12.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt das Unternehmen die EU-Zulassung für Spherox. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A1K0227). Vorstand: Ralf M. Jakobs. Weitere Informationen finden Sie unter www.codon.de Investor Relations und Pressekontakt: Matthias Meißner, M.A. Director Investor Relations / Public Relations Tel. +49 (0)30-240352330 Fax +49 (0)30-240352309 E-Mail: ir@codon.de 11.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 694083 11.06.2018

ISIN DE000A1K0227

