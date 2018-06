2018-06-11T08:50:20Z Suspension At Trading Venue XCSE Due to NonDisclosureOfInsideInformationAboutTheIssuerOrFinancialInstrument Started on: 2018-06-11T08:49:44Z Ongoing: True Issuer: Sparinv SICAV - Balance DKK R, LEI: 54930031XD80O33EY638 Instrument: SSIBDKKR LU0673458609 Issuer: Sparinv SICAV - Balance EUR R, LEI: 54930031XD80O33EY638 Instrument: SSIBAEURR LU0650088072 Issuer: Sparinv SICAV Val Bo Glo Eth HY EUR R, LEI: 5493002GYTWIB4B51790 Instrument: SSIVBGEHYEURR LU1735613934 Issuer: Sparinv SICAV Val Bo Glo Eth HY DKK R, LEI: 5493002GYTWIB4B51790 Instrument: SSIVBGEHYDKKR LU1735614155 Issuer: Sparinv SICAV Emerging Mark Corp EUR R, LEI: 549300JPIYSEFCK1TB35 Instrument: SSIEMCEURR LU1735614239 Issuer: Sparinv SICAV - Equitas EUR R, LEI: 549300MUZI88JV474X66 Instrument: SSIEEURR LU0362354549 Issuer: Sparinv SICAV - Ethical Glob Val EUR R, LEI: 549300QB5GW6INF1PT29 Instrument: SSIEGVEURR LU0362355355 Issuer: Sparinv SICAV - European Value EUR R, LEI: 5493004NRSVMYWK8EG94 Instrument: SSIEUVEURR LU0264920413 Issuer: Sparinv SICAV - Global Value EUR R, LEI: 549300KX5S4Z1322GY91 Instrument: SSIGVEURR LU0138501191 Issuer: Sparinv SICAV - Inv GradeValBonds EUR R, LEI: 549300MM618U72NUJW49 Instrument: SSIIGVBEURR LU0264925727 Issuer: Sparinv SICAV - Long Danish Bonds DKK R, LEI: 549300LP2J348QM5EW67 Instrument: SSILDBDKKR LU0138507396 Issuer: Sparinv SICAV - Procedo DKK R, LEI: 549300SBJJBJVIKVWV55 Instrument: SSIPDKKR LU0686499277 Issuer: Sparinv SICAV - Procedo EUR R, LEI: 549300SBJJBJVIKVWV55 Instrument: SSIPEURR LU0139792278 Issuer: Sparinv SICAV - Securus DKK R, LEI: 5493005C8M80TWX7T128 Instrument: SSISDKKR LU0686498972 Issuer: Sparinv SICAV - Securus EUR R, LEI: 5493005C8M80TWX7T128 Instrument: SSISEURR LU0139791205 Issuer: Sparinvest SICAV Glob Conver Bonds EUR R, LEI: 549300HW4BW8ZM8V7I64 Instrument: SSIGCBEURR LU1438960566 The Financial Supervisory Authority for XCSE has been notified Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=682639