Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Deutsche Post nach der Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Probleme der Briefsparte seien im ersten Quartal zwar schon zu sehen gewesen, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Ausmaß sei aber eine negative Überraschung, und es müsse nun Vertrauen wieder aufgebaut werden. In den anderen Bereichen laufe es aber gut für die Post./ag/zb Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-06-11/10:59

ISIN: DE0005552004