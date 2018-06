Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,20 Euro belassen. Die Deutsche Bank dürfte der Konkurrenz in diesem Quartal in puncto Ertragsentwicklung bislang hinterher hinken, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag vorliegenden Studie. 2018 werde ein entscheidendes Jahr für das Investmentbanking der Deutschen. Das Management sei angesichts weiterhin schwacher Resultate und eines schwachen Aktienkurses unter Druck. Verschlimmert werde das alles zusätzlich durch unzufriedene Mitarbeiter./ajx/ag Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-06-11/11:00

ISIN: DE0005140008