Die US-Bank JPMorgan hat Dialog Semiconductor nach einem Bloomberg-Bericht über einen möglichen Kauf des US-Konzerns Synaptics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Ein Zusammenschluss sei unter Synergie-Aspekten sinnvoll, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund anhaltender Sorgen wegen der Umsätze mit Apple sei aber fraglich, ob Dialog in der Lage sei, das offenbar bereits abgelehnte Angebot zu 59 Dollar je Aktie deutlich aufzustocken./ajx/ag Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-06-11/11:15

ISIN: GB0059822006