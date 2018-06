Kautschuk ist der Werkstoff, der oft im Verborgenen reibungslos arbeitet und funktioniert, dort wo niemand genau hinschaut. Er ist ein einzigartiger, widerstandsfähiger Anpassungskünstler, unglaublich vielfältig, unverzichtbar und faszinierend." So hat Continental die Faszination Kautschuk anlässlich des Weltkautschuktages 2017 beschrieben. Fast dichterisch klingen diese Worte für die Kautschuk-begeisterten Kenner, die sich dieses Jahr wieder auf der Deutschen Kautschuk-Tagung in Nürnberg treffen. Die Kautschuk-Community weiß genau um die Bedeutung des Materials, und die Kampagne des Wirtschaftsverbands der Kautschuk-Industrie (wdk) "We move our world" ist nicht zu hoch gegriffen. "Ohne Produkte aus Kautschuk würde heute fast kein industrielles Gesamtsystem funktionieren. Dieser Werkstoff hält die Welt in Bewegung und ist der Schlüssel zu wegweisenden Entwicklungen und technischen Innovationen", veranschaulichte der Chemiker Dr. Wolfram Herrmann, der in der Division Contitech für die Materialentwicklung verantwortlich ist. So wie er schwärmte einst auch Dr. Axel Heitmann, 2009 als damaliger Lanxess-Vorstandsvorsitzender, anlässlich der Feier "100 Jahre Synthesekautschuk": "Oft sieht man ihn nicht - aber er ist öfter da, als man denkt." Eine Begeisterung, die der wdk und die Deutsche Kautschuk-Gesellschaft (DKG) gerne mit mehr Menschen teilen möchten. Die meisten denken bei Kautschuk nur an Gummistiefel oder Reifen und ungesunden Partikelabrieb. Doch Kautschuk kann mehr, viel mehr. Heute wie bereits 2009 gilt, zu lesen in der KGK 11/12-2009: Das "Potenzial ist noch nicht ausgereizt".

Kautschuk in Bewegung

Eine Welt ohne Kautschuk wäre vergleichbar mit einem Fußballspiel ohne Ball oder einem Buch ohne Buchstaben: Denn auf einem Lattenrost würde es sich ohne Latexmatratze sehr unbequem liegen, eine Waschmaschine ohne Keilriemen stünde still. Und was würde erst passieren, wenn man sich ins Auto setzt? Nicht nur die Reifen wären weg. Ohne Schlauchleitungen stünde der Motor, denn Antrieb, Bremsen, Lenkung und Abgassystem fielen aus. Mehr noch: Ohne dämpfende Lagerungselemente würden die Schwingungen des Motors weder Geräusche isolieren noch den Fahrer vor unangenehmem Rütteln bewahren. Die Türen würden klappernd in den Angeln hängen, und die Scheiben wären undicht. Auch das Umsteigen auf andere Verkehrsmittel wäre sinnlos, denn Fahrräder, Busse, U-Bahnen, Züge - nichts mehr würde sich bewegen. Die Welt käme zum Stillstand. Stillstand ist jedoch nicht in Sicht, wenn auf der Deutschen Kautschuk-Tagung 2018 wieder zahlreiche neue Entwicklungen der Kautschuk-Branche präsentiert werden.

Die Experten der Branche sehen noch viel Potenzial für den Werkstoff, Herausforderungen bedeuten auch Chancen. "Die Triebkraft zum Erfolg ist der Wandel", sagt Peter Radosai, Vertriebsleiter Europa bei LWB Steinl, Altdorf, auf die Frage nach möglichen Risiken für die Branche, wenn neue Mobilitätslösungen die konventionelle Antriebstechnik ablösen und sich der Schwerpunkt für den Einsatz von Elastomeren verschieben könnte. "Es ist noch nicht klar, in welchem Ausmaß und wie schnell das geschieht", so Michael Viol, Leiter des Geschäftsbereich für Elastomere, Synthesekautschuk und Polyurethane bei Nordmann, Rassmann, Hamburg. Doch es werden neue Anwendungsfelder entstehen, wie zum Beispiel im Bereich der Kühlung von Stromversorgern, für die Auskleidung und Isolation, für neue Dämpfungssysteme und nicht zuletzt in neuen noch rollwiderstandsärmeren Reifen. "Ein solcher Wandel bietet in erster Linie mehr Chancen", so die Einschätzung der Entwicklung von Carmen Mundt, Marketing Specialist BU Elastomer bei Kuraray Europe, Hattersheim. Thomas Becker, Verkaufsleiter Industrial Applications bei Gummiwerk Kraiburg, sieht großes Potenzial in der Sensorik in Kautschukanwendungen. Das bestätigt Klaus-Wolfgang Jacobsen von Continental. Er leitet im Konzern den Bereich Chemie/Rohstoffe und Innovationsmanagement für das Compounding: "Wir fokussieren ganz klar 'Smart Solutions beyond Rubber', das heißt nutzbringende Verbindungen von Gummi und Elektronik. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass sich Mikrochips in der Gummimatrix eher als leistungsverringernde Störung auswirken. Die Kombination von Gummimischung und Vulkanisaten mit IT-Anwendungen steht jedoch weit oben auf der Agenda."

Deutsche Kautschuk-Tagung 2018

