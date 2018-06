Wismar (ots) - Die Sonnenstromfabrik der CS-Wismar GmbH (www.sonnenstromfabrik.com), Innovationstreiber und Glas/Glas-Modulhersteller, entwickelt weltweit als erster Modulproduzent super dünne, ultralight Glas/Glas Solarmodule. Die Weltneuheit wird der Fachwelt erstmals auf der Intersolar vom 20. bis 22. Juni 2018 in München präsentiert (CS-Wismar Stand: B2.180F).



Die neuen Solarmodule wiegen nur noch ca. 10 kg und damit nur noch halb so viel wie die bisher leichtesten Glas/Glas Module. Gleichzeitig sind die Module nur noch etwa halb so dick. Das dünnere Frontglas ist zudem lichtdurchlässiger und liefert einen höheren Lichteintrag und somit mehr Ertrag. Dünneres Glas auf der Vorderseite bewirkt eine bessere Modulkühlung und Wärmeabfuhr durch Konvektion und damit ebenfalls höhere Leistung. Das geringe Gewicht senkt unter anderem die statische Belastung für Dachkonstruktionen und erweitert die Einsatzmöglichkeiten für Solartechnik. Die neuartigen Module sind so dünn, dass sie durch spezielle Montagesysteme sogar in Curvedpositionen verbaut werden können.



Möglich wird diese radikale Innovation durch den Einsatz von extrem dünnem 0,8 mm starkem Glas. Als Vorreiter der Branche senkte das hochmoderne Modulwerk in Wismar bereits 2011 das Limit der Glasstärke auf 2 mm. Den Kern der neuen Innovation bildet ein völlig neuartiger Prozess der chemischen Härtung in Kombination mit einem dreistufigen Laminierverfahren, bei dem das Laminat eine besondere Widerstandsfähigkeit erhält. Sonnenstromfabrik Glas/Glas Module sind dadurch besser vor Feuchtigkeitseintritt, Delaminierung sowie Blasenbildung geschützt.



Der höhere Zellschutz von Glaslaminaten sichert einen Mehrertrag von bis zu 60 Prozent durch eine längere Lebensdauer von bis zu 40 Jahren, auch unter extremen Bedingungen in Landwirtschaft und Industrie.



Nach dem Start der Serienproduktion werden die ultralight Glas/Glas Solarmodule der Sonnenstromfabrik erstmals Anfang 2019 ausgeliefert. Bestellungen werden bereits jetzt entgegengenommen.



Infos unter sales@sonnenstromfabrik.com oder auf der Intersolar an Stand B2.180F



Über die Sonnenstromfabrik



Die Sonnenstromfabrik ist der modernste und qualitativ führende Hersteller von Solarmodulen in Europa. Das Modulwerk hat sich in den vergangenen 25 Jahren als Qualitätsführer etabliert. Die Ursprünge der Produktionsstätte in Wismar reichen rund 25 Jahre zurück. 2006 übernahm die Centrosolar Group AG das Werk. 2008 und 2011 erfolgte der Neubau am heutigen Standort. Seither wurde das Werk mehrfach modernisiert und mit der neuesten Technik ausgestattet. 2016 übernahm die CS Wismar GmbH mit einem Team der ehemaligen Centrosolar den Betrieb.



Die Sonnenstromfabrik produziert sowohl unter eigenem Markennamen als auch Fremdmodule im Auftrag anderer Solarhersteller. Die Sonnenstromfabrik verfügt über das in der Branche umfangreichste Portfolio an Glas/Glas Modulen. Auch bei Glas/Folien Modulen setzt die Sonnenstromfabrik konsequent auf Qualität, Design und Performance. Die Sonnenstromfabrik hat als erstes Unternehmen der Branche das Thema Nachhaltigkeit konsequent neu definiert und seine Produktionsprozesse auf minimalen CO2 Ausstoß optimiert und zertifiziert. Spezialmodule, Off-Grid Module und In-Dach Module runden das Portfolio der Sonnenstromfabrik ab.



Gegenüber herkömmlichen Solarmodulen überzeugen die Produkte der Sonnenstromfabrik durch eine wesentlich höhere Lebensdauer und viele weitere Vorteile. Bestes Beispiel sind die langlebigen Module der Serie "Excellent Glass/Glass".



