Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Siemens Gamesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Martin Wilkie in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Aussichten der Investitionsgüterbranche im zweiten Halbjahr. Der Experte rechnet insgesamt mit moderaterem Wachstum. Siemens Gamesa sei Windkraftanlagen auf See am besten aufgestellt und Synergieeffekte böten einen Puffer gegen Preisdruck./ag/mis Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-06-11/11:29

ISIN: ES0143416115