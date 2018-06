Die Aktien von Wirecard haben am Montag ihren jüngsten Höhenflug fortgesetzt. Sie stiegen am Montagvormittag um bis zu 1,27 Prozent auf 143,80 Euro. Damit steuern die Papiere des TecDax-Schwergewichts auf den neunten Gewinntag in Folge zu. Die Aktie eilt seit Tagen und Wochen von Rekord zu Rekord.

Im Mai und Juni gab der Kurs der Aktie bisher lediglich an drei Tagen nach. Seit Jahresbeginn stieg der Börsenwert Wirecards um 54 Prozent auf fast 18 Milliarden Euro. Das Fintech aus dem Münchener Vorort mit gerade mal 4500 Mitarbeitern ist damit inzwischen deutlich mehr wert als die Commerzbank und fast so viel wie die Deutsche Bank ./zb/ag/fba

