Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach der Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Konzern habe auf dem jüngsten Kapitalmarkttag in London bereits auf Probleme im Brief- und Paketgeschäft vorbereitet, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält aber die Ziele für 2020 für erreichbar. Zudem dürfte DHL die Dividende stabil halten./ag/mis Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-06-11/11:34

ISIN: DE0005552004