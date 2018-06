Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Montag vorliegenden Studie anlässlich der neuen mittelfristigen Ziele im Vorfeld des Kapitalmarkttages. Neben den optimistischeren Umsatz- und Margenzielen peile der Konzern aber auch an, einen größeren Anteil des Umsatzes zu investieren./ag/mis Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-06-11/11:41

ISIN: DE0006231004