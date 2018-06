Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Post nach der Gewinnwarnung von 37 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Logistikkonzern habe ein Maßnahmenpaket für das Brief- und Paketgeschäft beschlossen, um die Ziele für 2020 zu retten, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe bislang die DHL-Bereiche als Hauptunsicherheitsfaktor gesehen./ag/mis Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-06-11/11:45

ISIN: DE0005552004