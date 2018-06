Das Ende des G7-Gipfels mit einem von US-Präsident Donald Trump verursachten Eklat hat die Anleger am Montag scheinbar kalt gelassen. Nach moderaten Kursgewinnen in Asien kann auch der DAX zulegen. Nun rückt das Gipfeltreffen von Donald Trump und Kim Jong Un in Singapur in den Fokus. Außerdem erwarten die Börsianer von der US-Notenbank (Fed) am Mittwoch eine weitere Zinsanhebung. Die Deutsche Post steht nach der Gewinnwarnung vom Freitag unter Druck. Holger Scholze berichtet.