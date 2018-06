DAX - Tria sorgt für gute Laune

Henry Philippson,

Der Dax startet nach Euro-positiven Kommentaren des neuen italienischen Finanzministers Giovanni Tria positiv in die neue Handelswoche. Nach einer Aufwärtskurslücke stieg der Index direkt weiter in den Bereich 12.850 Punkte, bevor am Vormittag eine Konsolidierung einsetzte.

Der Index pirscht sich mit dem positiven Wochenstart wieder in den oberen Bereich der jüngsten Handelsspanne. So lange allerdings kein nachhaltiger Ausbruch über die technische Hürde um 12.925 Punkte gelingt, muss jederzeit mit einem erneuten Abdriften gen Süden und einem Schließen der heutigen Eröffnungskurslücke gerechnet werden. Diese liegt im Bereich 12.770 Punkte und sollte nun idealerweise (für die Bullen) nicht mehr per Stundenschlusskurs unterboten werden.

Innerhalb der Spanne 12.770 bis 12.925 Punkte ist der Index kurzfristig neutral einzustufen. Da im Wochenverlauf sowohl die US-Federal Reserve als auch die EZB in Erscheinung treten, scheint aktuell Zurückhaltung angesagt.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.05.2018 - 11.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2013 -11.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

