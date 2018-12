Die Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt bei Anlegern zum Wochenstart für gute Laune. Banken und Broker erwarten den Leitindex am Montag Morgen rund 1,9 Prozent höher bei 11.470 Zählern. In der vergangenen Woche war das deutsche Börsenbarometer zwei Mal an der Hürde von 11.400 Punkten gescheitert. Nun könnte sich weiteres...

