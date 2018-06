Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Linde auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die umfangreichen Verkäufe zur Erfüllung der Auflagen im Zuge der Fusion mit Praxair stärkten Wettbewerber unterhalb der kleinen Marktspitze, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bezog sich dabei auf einen Bericht, wonach Linde europäische Firmenteile an die japanische Taiyo Nippon Sanso (TNS) verkaufen wolle. TNS dürfte zur Nummer Drei aufsteigen./ag/zb Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-06-11/11:54

ISIN: DE0006483001