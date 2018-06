Die Aussicht auf eine Unternehmens-Neuaufstellung in den USA hat die Aktie des Fast-Food-Riesen in den vergangenen Handelstagen befeuert. McDonald's legte auf Wochensicht um 6,1% auf 168,91 Dollar zu und hat sich damit wieder bis auf 5% an das vorangegangene Allzeithoch vom Januar (178,36 Dollar) herangearbeitet. Laut dem Wirtschaftsmagazin "Wall Street Journal" plant die...

Den vollständigen Artikel lesen ...