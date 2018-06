Düsseldorf (ots) -



Warme Sonnenstrahlen auf der Haut, der Wind weht um die Nase, noch schnell eine Erdbeere in den Mund und ab in den See. Sommer macht glücklich, so viel steht fest. Und das Schöne: Die positiven Sommer-Vibes beflügeln dazu gesunde Gewohnheiten in den Alltag zu bringen - angefangen von der richtigen Ernährung über Bewegung bis hin zu Denkweisen, die einfach guttun. Weight Watchers möchte dazu animieren, den Sommer in vollen Zügen zu genießen und ihn zum Auftakt eines neuen Lebensstils zu nutzen. Denn mit WW Your Way schmilzt nicht nur das Eis in der Sonne, sondern auch das ein oder andere Kilo.



Die Sonne scheint und am Wochenende steht noch nichts an? Wunderbar! Freunde zusammentrommeln, den Grill einpacken und ab an den See! So ein Tag raus aus dem Alltag ist die Gelegenheit, um in Bewegung zu kommen, mental runterzuschalten und gesunde Leckereien zu genießen - denn dank der mehr als 200 zero Points® Lebensmittel, ist WW Your Way der ideale Grill-Guide.



Ab an den See - Grill anschmeißen und die Seele baumeln lassen



Das geht mit WW Your Way so punktefreundlich wie nie zuvor: Hähnchenbrust, Tofu, Garnelen oder Lachs gehören nämlich genauso zu den zero Points® Lebensmitteln wie Maiskolben oder Zucchini. Da das Punktebudget bei Weight Watchers so flexibel genutzt werden kann, muss beim gemeinsamen Grill-Genuss auf nichts verzichtet werden - so lange es ins Budget passt.



Zeit für Bewegung



Ein aktiver Lebensstil hilft dabei, besser mit Stress umzugehen. Wer sich viel bewegt - egal, ob im Alltag oder beim Sport, schläft besser, hat mehr Energie und sammelt bei Weight Watchers ActivPoints. Also, auf geht's, denn am See bieten sich gleich mehrere Möglichkeiten. Ein Evergreen: Frisbee. Der Frisbee-Scheibe hinterherjagen macht in der Gruppe besonders viel Spaß, stärkt das Gruppengefühl und trainiert außerdem die Koordination.



Abschalten, Ankommen, runterkommen, Kopf ausschalten



Sich in der Natur aufzuhalten und aktiv zu sein, macht erwiesenermaßen zufriedener, verbessert die Stimmung und entspannt. Wer einen stressigen Alltag lebt, sollte sich immer wieder Pausen in der Natur gönnen. So kann der Relax-Faktor sogar noch erhöht werden: Eine schöne Stelle mit Sicht übers Wasser suchen, tief ein- und ausatmen und den Blick schweifen lassen. Dabei so viele Details wie möglich aus der Umgebung wahrnehmen.



Es ist Zeit, dem Appetit aufs Leben freien Lauf zu lassen. Es Zeit, für einen Sommer, der einfach nur gut tut. Ein Sommer, den jeder so lebt, wie es ihm gefällt - Sommer Your Way eben! Mehr Informationen unter: www.weightwatchers.de.



