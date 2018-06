marktEINBLICKE um 12: G7-Gipfel spielt keine Rolle mehr, Dialog Semiconductor will sich von Apple lösen

Das turbulente Ende des G7-Gipfels vom Wochenende scheint Investoren am Montag nicht zu beunruhigen. Stattdessen gilt ihr Blick schon dem Nordkorea-Gipfel in Singapur. Außerdem stehen wichtige Notenbank-Entscheidungen an.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,5% 12.831

MDAX +0,4% 26.771

TecDAX +1,3% 2.840

SDAX +0,6% 12.669

Euro Stoxx 50 +0,3% 3.456

Die Topwerte im DAX sind Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001), Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) und Linde (WKN: A2E4L7 / ISIN: DE000A2E4L75). Gut läuft es in der zweiten Reihe auch für Dialog Semiconductor (WKN: 927200 / ISIN: GB0059822006). Anleger hoffen darauf, dass der schwäbisch-britische Halbleiterkonzern unabhängiger von Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) werden kann.

DAX-Chart: boerse-stuttgart.de