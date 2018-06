Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 540 auf 610 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Von fundamentaler Seite komme Unterstützung, die Ölpreise dürften in diesem Jahr steigen, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./ajx/ag Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2018-06-11/12:35

ISIN: GB0007980591