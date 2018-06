Das Analysehaus Jefferies hat Total SA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 62 Euro angehoben. Von fundamentaler Seite komme Unterstützung, die Ölpreise dürften in diesem Jahr steigen, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Total zeichne sich aus durch einen robusten Free Cashflow und ein attraktives Produktionswachstum./ajx/ag Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2018-06-11/12:35

ISIN: FR0000120271